Équipe nationale : Le regroupement des Lions démarre le lundi, le groupe au complet à partir du mardi…

La publication de la liste de joueurs sénégalais convoqués pour la double confrontation le Sénégal s’est déroulée ce vendredi matin. Une formalité pour Aliou Cissé qui a fait appel à 24 joueurs dont Sadio Mané et Pape Ousmane Sakho qui sont attendus au Sénégal ce week-end. Pour ce regroupement prévu à l’hôtel Radisson Blu de Diamniadio, les champions d’Afrique vont certainement arriver par petits groupes selon leur agenda en club où ils vont jouer en fin de semaine.



D'ailleurs, Aliou Cissé a précisé que le groupe sera au complet trois jours avant le match aller contre le Mozambique. «On sera ensemble à partir du lundi 20. Le stage commencera à partir de l’après-midi. Le premier entraînement est prévu à 15h mardi. En réalité c’est là qu’on aura ceux qui ont joué le dimanche». Les lions qui jouent le 24 septembre, au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, vont s’envoler pour Maputo, le samedi 25 pour la manche retour face aux mozambicains programmé le mercredi 28.



Une double victoire à l’issue de ces deux rencontres, serait synonyme de qualification directe à la prochaine Coupe d’Afrique qui aura lieu en Côte d’Ivoire en 2024. Le Sénégal est déjà en tête du groupe L avec six points, devant le Bénin et le Rwanda.