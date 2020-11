Équipe nationale : Le franco-algérien, Noureddine Bouachera rejoint le Staff d'Aliou Cissé

L'information a été rendue publique ce mercredi par le journaliste français Patrick Juillard qui a ébruité l'information sur son compte twitter. Le journaliste de Foot365 / Afrique consultant pour TV5Monde Afrique et France 24, de préciser via un tweet que : " Le staff du Sénégal s'est étoffé au cours du dernier rassemblement. Passé par Brighton et la Mauritanie, Noureddine Bouachera rejoint l'encadrement technique des Lions de la Teranga, qualifiés pour la prochaine CAN. Un changement qui est presque passée inaperçu lors du dernier regroupement des Lions. L'information devrait être officialisée dans les prochaines heures par la fédération sénégalaise de football (FSF) qui n'a pas encore communiqué sur ce recrutement. Le rôle du Franco-algérien dans le staff technique sénégalais devrait être à l'occasion mieux situé par la FSF.