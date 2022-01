Équipe nationale : Ismaëla Sarr va rejoindre le groupe ce mardi...

Tout est bien qui finit bien ! Ismaëla Sarr va officiellement rejoindre le groupe des Lions convoqués pour disputer la CAN 2022. Après un intense bras de fer avec le club employeur d'Ismaëla Sarr, Watford, la fédération sénégalaise de football vient d'informer à travers un communiqué, que le joueur a été finalement libéré.



« La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) informe l’opinion publique qu’elle a pris hier les dispositions pour faire parvenir au joueur Ismaila Sarr son billet d’avion pour rallier le regroupement des Lions à Dakar avant le départ sur Bafoussam. Ce dernier a pu ainsi embarquer à Londres à 11h 30 ce jour à bord du vol Air France et arrivera en début de soirée à Dakar ».



Ladite note laisse croire que le jeune ailier droit des Lions sera bel et bien du voyage de l'équipe nationale prévu dans la nuit du mardi 04 au mercredi 05 janvier, en direction du Cameroun.



Reste à savoir s'il sera apte pour prendre part à la compétition qui démarre dans cinq jours...