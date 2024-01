Équipe nationale : Idrissa Gana Gueye a repris l'entraînement avec son club Everton…

En raison de sa blessure au mollet survenue il y’a quelques jours lors d'un match de Premier League, le joueur d’Everton n'avait pas encore rejoint le regroupement des Lions du Sénégal à Diamniadio. Malgré cela, une vidéo récemment publiée montre le milieu de terrain sénégalais en train de s'entraîner seul.



La séquence a été apparemment filmée par l'un de ses coéquipiers, et on peut y voir Gana Gueye en pleine forme, tapant sur le ballon, ce qui laisse penser qu'il s'est bien remis de sa petite lésion musculaire.



Cette nouvelle est encourageante pour Aliou Cissé, le sélectionneur de l'équipe nationale, qui devrait bientôt pouvoir compter sur l’un de ses joueurs les expérimentés.



Gana Gueye pourrait être disponible avant le match amical contre le Niger prévu le lundi 8 janvier, et surtout avant le départ de la délégation sénégalaise en Côte d'Ivoire, le lendemain.