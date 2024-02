Équipe nationale : Gestion du cas Aliou Cissé, dans les coulisses d'un départ imminent ?

En effet, à six mois du terme de son contrat (août 2024), il serait risqué de se lancer dans un bras de fer, qui pourrait aboutir à un feuilleton judiciaire, voire une indemnisation à coup de millions de FCFA. La balle semble être laissée dans le camp de Cissé qui a le choix entre la démission ou un départ plus digne au terme de son dernier bail avec la FSF.



Mars 2015 - Août 2024 : Bientôt 9 ans et 5 mois au service de la nation…



Avant l'arrivée d'Aliou Cissé, l'équipe nationale de football du Sénégal avait traversé une période difficile, marquée par des éliminations répétées et de nombreux changements d'entraîneur. La Coupe d'Afrique des Nations (CAN) avait été particulièrement décevante pour les Lions de la Teranga. En 2008, lors de la CAN, le Sénégal a été éliminé dès le premier tour. De même, en 2012 et 2015, l'équipe a connu le même sort. En 2010 et 2013, le Sénégal n'a même pas réussi à se qualifier pour la compétition, ce qui a été un coup dur pour les supporters et le pays tout entier.



Cependant, avec l'arrivée d'Aliou Cissé aux commandes de l'équipe, les choses ont commencé à changer. Les Lions de la Teranga ont retrouvé leur détermination et leur esprit combatif. En 2017, lors de la CAN, l'équipe s'est hissée jusqu'en quart de finale, ce qui a été un bon début pour la renaissance de l'équipe. En 2019, le Sénégal a réalisé un parcours exceptionnel en atteignant la finale de la CAN. Même s'ils n'ont pas réussi à remporter le titre, cette performance a été saluée par les fans et a montré que l'équipe était sur la bonne voie.