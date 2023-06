Équipe nationale : Entre retours, confirmations et absences, focus sur la liste d’Aliou Cissé …

Certains habitués de l’équipe nationale du Sénégal vont manquer le prochain regroupement prévu à partir du 7 juin pour la préparation du match contre le Bénin le 17 juin (qualification CAN 2024) et celui prévu trois jours plus tard face à la sélection brésilienne au Portugal, une rencontre amicale.

C’est le cas par exemple de l’attaquant titulaire des Lions du Sénégal, Boulaye Dia, hauteur d’une incroyable saison en Serie A italienne avec Le Salernitana (16 buts et 6 passes décisives). Le serial buteur du championnat Italien a été malheureusement victime d’une blessure et a dû subir une opération qui le tiendra éloigné des pelouses pendant au moins quatre semaines. Habib Diallo devrait être aligné sur le front de l’attaque, lui qui explose tout en Ligue où il porte son club Strasbourg avec déjà 20 buts inscrits en Ligue 1.

L’autre attaquant qui n’a pas été retenu par Aliou Cissé du fait d’une blessure, c’est Bamba Dieng. Une fin de saison compliquée pour l’ancien Marseillais qui cherche encore ses repères avec son nouveau club le FC Lorient. L’ex buteur de Diambars est blessé et va certainement manquer les prochaines sorties de Lions…

Dans le chapitre des retours, comme annoncé tout à l’heure, l’ancien capitaine du Sénégal Cheikhou Kouyaté, qui a retrouvé la compétition avec son équipe Nottingham Forest sauvé de la relégation, a été logiquement rappelé par coach Cissé. Rappelons que Kouyaté s’était blessé lors de la coupe du monde Qatar 2022 au cours de la rencontre opposant le Sénégal aux Pays-Bas. Par la suite, il avait subi une opération chirurgicale et avait raté le dernier regroupement des Lions même s’il avait rendu visite à ses coéquipiers.

C’est le même cas de figure pour Abdou Lahad Diallo qui a connu une saison galère entre son prêt au RB Leipzig en Allemagne et ses pépins physiques qui l’ont longtemps éloigné des terrains, cette saison. Son retour dans la tanière va permettre à El Tactico de retrouver sa paire de défenseurs axiaux avec l’association Diallo et Kalidou Koulibaly.

L’attaquant ailier droit de Watford, Ismaïla Sarr signe aussi son retour. Iso était absent au mois de mars dernier à cause d’une lésion musculaire. Il revient en forme en cette fin de saison au même titre que Nicolas Jackson, l’un des meilleurs joueurs sénégalais à l’étranger. Avec 11 buts désormais inscrits avec Villarreal sur les 8 dernières sorties du sous-marin jaune soit 11 réalisations en quelques bout de matches.

Enfin, Fodé ballo-Touré retrouve également les joies de la tanière. Soumis à une forte concurrence, et surtout écarté à cause de son faible temps de jeu en club au Milan AC, il a reçu la main tendue du sélectionneur. Toutefois, il sera toujours en concurrence avec Abdallah Ndour et surtout Ismaël Jacobs l’actuel titulaire sur le flanc gauche, de retour après sa blessure avec l’AS Monaco. Une fois n’est pas coutume, trois latéraux gauchers ont été convoqués.

Si le chouchou des Sénégalais, Ilimane Ndiaye fait maintenant partie des hommes de base du sélectionneur. Ce n’est pas toujours le cas pour certains qui ont pourtant été rappelés. Pour la deuxième fois d’affilée, on peut citer dans ce cas Jean Lopy, auteur d’une grosse saison avec le stade de Reims, ou encore Pape Ousmane Sakho du Simba FC qui n’a pas encore joué la moindre minute sous le maillot national.

Reste à savoir pourquoi Édouard Mendy titulaire indiscutable dans la cage du Sénégal lors des dernières échéances nationales et internationales, n’a pas été convoqué par Aliou Cissé ? Longtemps blessé, en plus de sa relégation sur le banc de touche par Thomas Tuchel puis Franck Lampard chez les Blues, Mendy était à nouveau opérationnel.

Sa non convocation profite à Mory Diaw, l’un des meilleurs gardiens sénégalais du moment et surtout en Ligue 1 française. Néanmoins, Alfred Gomis ou Sény Dieng ont encore une longueur d’avance pour occuper la place de numéro 1….