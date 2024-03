Équipe nationale : Deux joueurs déclarés forfaits, Mikhaïl Faye et Rassoul Ndiaye en renfort !

Le latéral gauche, Fodé Ballo Touré et le milieu de terrain, Mamadou Lamine Camara ne prendront pas part aux rencontres amicales du Sénégal prévues du 22 au 26 mars prochain, respectivement contre le Gabon et le Bénin, en France.



Cette information a été communiquée par la Fédération Sénégalaise de Football. Les deux joueurs ont annoncé leur forfait après avoir constaté leurs blessures respectives. Par conséquent, ils ont été remplacés par deux jeunes défenseurs choisis par Aliou Cissé a-t-on appris via un communiqué.



« La Fédération Sénégalaise de Football informe le public que les joueurs, Fodé Ballo Touré et Mamadou Lamine Camara, récemment convoqués pour les matchs amicaux Sénégal-Gabon le 22 mars 2024 et Sénégal-Bénin le 26 mars 2024, sont blessés en club et ne pourront pas honorer leur convocation. » « Par conséquent, Fodé Ballo Touré sera remplacé par Mikayil Ngor Faye (FC Barcelone) et Mamadou Lamine Camara par Rassoul Kader Ndiaye (Le Havre AC). »





Mouhamadou Moustapha GAYE