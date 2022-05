Équipe nationale : Demba Seck, le petit gaucher du Torino signe son entrée dans la tanière…

En effet, le nom du jeune ailier droit du FC Torino est apparu sur la liste d’Aliou Cissé ce vendredi lors de la publication des noms des 26 Lions qui prendront part aux deux prochains matches du Sénégal contre le Bénin, le 4 juin au stade Abdoulaye Wade et face au Rwanda le 7 juin à Kigali.



Une petite surprises pour le grand public qui découvre ce jeune gaucher longiligne (1m90) qui a lancé sa carrière professionnelle en Italie. Le natif de la banlieue Dakaroise (Guédiawaye) a depuis 2018 enchainé les prêts entre les U17 de l’équipe de Spal (ancienne formation d’Alfred Gomis), Imolese et Sasso marconi.

C’est seulement deux années plus tard qu’il va signer à Spal avec comme saison référence l’année 2021-2022 durant laquelle il a réussi à gratter du temps de jeu (18 matches 1 but et 2 passes décisives) et s’imposer.

Suffisant pour convaincre le Torino qui l’a acheté le 31 janvier 2022. Malgré son style atypique et ses grandes foulées sur la pelouse, qui rappelle celles du togolais, Emmanuel Adebayor, Demba Seck est très à l’aise balle au pied.



Une bonne coordination doublée d’une grosse activité physique qui a dû plaire à Aliou Cissé.

Sur le couloir droit, qu’occupe actuellement Ismaïla Sarr, le jeune Seck qui participe énormément à la construction du jeu, offre également une belle alternative avec sa grosse frappe du gauche lorsqu’il rentre dans l’axe. Un atout de taille face aux défenses regroupées en bloc bas.

Néanmoins, le grand gaucher a encore une grosse marge de progression dans son jeu qui gagnerait à être épurée notamment sur les sorties de balles et la dernière passe dans la surface adverse. Des points à améliorer avec les Lions comme en club…