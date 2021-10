Équipe nationale : Bamba Dieng, la fulgurante ascension du prince de l'OM...

L'histoire ne pouvait pas être plus belle, le bien nommé Cheikh Ahmadou Bamba Dieng (21 ans), vient d'être convoqué en sélection A, chez les Lions du Sénégal. Une première avec l'équipe nationale sénégalaise de football dont le sélectionneur, Aliou Cissé a été foudroyé par l'explosion de talent et la fulgurance de la percée du petit prince de l'Olympique de Marseille, celui qui a mis le vélodrome à ses pieds.



Après avoir brillé au niveau du championnat local Sénégalais avec Diambars qui l'a couvé et formé avant de le laisser prendre son envol. Après l'Europe et la Ligue 1, Le jeune prodige sénégalais va bientôt endosser l'emblématique maillot national. Un rêve d'enfant qui se réalise à l'aube de sa prometteuse carrière...



Il faut dire que l'entraineur de l'OM, Sampaoli, a été fort bien inspiré en faisant confiance au jeune Lion aux crocs aiguisés qui ne demandait qu'à mordre sur le cuir bondissant, et étaler toute sa puissance et sa sagacité aux yeux de l'Europe. À Marseille où les supporters ont vu défiler sur la pelouse pas mal de joueurs dont certains cracks, on ne s'y trompe pas, Bamba Dieng a tout pour devenir un futur grand. Un redoutable attaquant de la trempe de son homologue sénégalais Mamadou Niang, ancien capitaine et fer de lance de l'attaque phocéenne. Sans oublier l'une des références absolues au poste, Didier Drogba qui avait des années plutôt démarré sa légende avec l'OM. Tout un symbole !



Au sein de la tanière, il s'agira aussi pour Bamba Goal de prendre ses marques, s'habituer à cet environnement parfois hostile, où il faudra très vite situer ses repères et surtout faire mouche à la moindre occasion qui se présentera. On le sait tous, les faux départs peuvent briser un élan, semer le doute ou souvent faire douter le public parfois trop Impatient s'agissant des jeunes pépites qui ont tellement à offrir.



Mais, ce sera aussi à Aliou Cissé de ne pas griller trop vite, trop tôt ce joker de luxe. Un super Sub (pour le moment) qui pourrait constitue un considérable atout pour le secteur offensif des Lions qui, au-delà de l'apport offensif considérable de Sadio Mané, Ismaïla Sarr, Krépin Diatta et Boulaye Dia, a besoin d'explosivité ! Une caractéristique que l'on retrouve naturellement chez Bamba qui se plaît dans la percussion, l'appel et le contre appel systématique, mettant à rude épreuve les défenses adversaires, avec comme unique objectif, le but !



Reste à savoir si le maillot de l'équipe nationale ne sera pas trop lourd sur les épaules encore frêles de la jeune pépite. Mais surtout, dans quelle configuration tactique et dans quelle position il sera éventuellement utilisé par Aliou Cissé ? En effet, ce dernier a déjà dans son groupe vieux de quelques années de cheminement, un trio offensif assez rodé (Mané - Dia - Sarr.)



Sauf en cas de force majeure, il (Aliou Cissé) lui sera assez difficile de bouleverser son organisation tactique en phase de rodage, lui qui aime tant la "continuité" comme il se plaît souvent à le rappeler. Toujours est-il que Bamba Dieng a l'avenir devant lui, une histoire qui va certainement s'écrire avec les Lions du Sénégal....