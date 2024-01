Équipe nationale : Bamba Dieng et Alfred Gomis pressentis pour remplacer Boulaye et Seny Dieng en cas de forfait…

Selon une information du média sénégalais 13football, l'attaquant du FC Lorient, Bamba Dieng, et le gardien de but Alfred Gomis, qui jouent également à Lorient, sont en pole position pour remplacer Boulaye Dia et Seny Dieng encore très incertains pour participer à la CAN 2024 (13 janvier au 11 février 2024.)



La décision du sélectionneur des Lions, Aliou Cissé, sera prise après le match amical contre le Niger ce lundi soir au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio (18h00 gmt.) Bamba Dieng qui était de la partie à la CAN remportée en 2022, est attendu au Sénégal ce dimanche, suggérant que les choses pourraient évoluer rapidement.



La possible convocation de Bamba Dieng et Alfred Gomis pour potentiellement remplacer Boulaye Dia et Seny Dieng témoigne de la profondeur de l'effectif de l'équipe nationale sénégalaise. Pour l’instant rien n’est encore acté …