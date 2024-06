Équipe nationale : Aliou Cissé rejoint officiellement le club des centenaires !

Ce Jeudi 6 juin 2024, Aliou Cissé a célébré sa 100e sélection à la tête de l'équipe nationale du Sénégal lors du match contre la RD Congo , comptant pour la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Depuis son arrivée en mars 2015, Cissé a guidé les Lions de la Téranga à de nombreux succès. Avec un bilan de 99 matchs, dont 65 victoires, 21 matchs nuls et seulement 13 défaites, l'entraîneur sénégalais a su imposer sa griffe sur cette équipe.

Cet exploit vient récompenser 9 années de travail acharné à la tête de la sélection, durant lesquelles il a su développer une identité de jeu forte et une mentalité gagnante au sein du groupe. Devenu l'un des entraîneurs les plus expérimentés d'Afrique, Aliou Cissé est aujourd'hui une figure emblématique du football africain et mondial. Indéniablement, El Tactico est plus que jamais une légende du football sénégalais.