Équipe nationale : Aliou Cissé donne des nouvelles de Pathé Ciss, Boulaye et Pape Matar Sarr …

Après leurs absences remarquée de la séance d’entraînement collective de ce jeudi, on en sait un peu plus sur l’état de santé des joueurs concernés. En conférence de presse d’avant-match contre le Soudan du Sud (éliminatoires mondial 2026), ce vendredi, le sélectionneur sénégalais, Aliou Cissé, a fait le point.

D’après lui, il n’y a rien de grave concernant ces trois joueurs … « Pathé Ciss a eu des maux de ventre mais ça va, il va s’entraîner ce vendredi. Pape Matar Sarr, a ressenti quelques douleurs donc on a préféré le ménager de même que Boulaye touché à la cheville », informe El Tactico qui rassure : « Il s’agit de petites blessures, on a voulu les ménager. Hier (jeudi) c’était une journée de repos parce que les deux précédentes journées on a très bien travaillé. Ils seront tous à l’entraînement aujourd’hui. »