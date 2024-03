Équipe nationale : Aliou Cissé confirme la retraite internationale de Youssouph Sabaly

Lors d'une entrevue sur Sud FM Ziguinchor repris par Dsport, Aliou Cissé a confirmé la décision de Youssouf Sabaly de prendre sa retraite internationale. Le sélectionneur des Lions a expliqué que Sabaly avait pris cette décision en raison de blessures récurrentes au cours des trois dernières années, estimant qu'il était temps pour lui de se retirer de la sélection et de se concentrer sur son club, le Betis.

« Je peux comprendre qu'à un certain moment, un joueur ait besoin de se reposer. C'était le cas avec Mbaye (Niang). Nous lui avons accordé ce qu'il voulait. Au départ, je n'étais pas d'accord, mais comme il insistait, j'ai décidé d'accepter. Par la suite, l'équipe a continué à progresser. Nous avons remporté la CAN sans lui. Maintenant, je vois qu'il est en train de revenir avec son club et qu'il a récemment exprimé le souhait de revenir en équipe nationale. Il n'y a pas de problème à ce niveau », a conclu Cissé.