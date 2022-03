Équipe nationale : Alfred Gomis victime d’une fracture… Sény Dieng touché à la cuisse, Alioune Badara Faty en renfort…

L’équipe nationale de football du Sénégal sera privée d’au moins deux de ses gardiens de but, pour les besoins de la double confrontation contre l’Égypte (25 et 29 mars.)



Pour ces rencontres de barrages de la Coupe du monde de football Qatar 2022, Alfred Gomis (Rennes) qui s’est fracturé le doigt et Sény Dieng (QPR) blessé à la cuisse, ne seront pas du prochain regroupement des Lions. Aliou Cissé sera privé de ces deux portiers et devrait logiquement convoquer Alioune Badara Faty du Casa Sport…



Selon les dernières informations recueillies par Dakaractu sur le site français, France bleu Armorique, Alfred Gomis a été victime d’une fracture du doigt, précisément le dimanche dernier lors du match de Ligue 1 entre Rennes et Lyon. Il devrait être absent entre 08 et 10 semaines. Un forfait de taille pour le Sénégal.



L’autre mauvaise nouvelle pour la tanière, deux jours avant la publication de la liste de Cissé, c’est le forfait désormais confirmé de Sény Dieng. Auteur d’une belle CAN avec les Lions (titulaire contre le Zimbabwe et la Guinée en phase de poules), Dieng avait subi une lésion musculaire aux quadriceps lors de la 37ème journée de Championship (D2 anglaise.)



Si Aliou Cissé peut pour le moment compter sur son gardien titulaire, Édouard Mendy, il est évident qu’il aura besoin de renfort pour pallier aux absences de Gomis et Dieng. Ainsi, le portier du Casa Sports (L1 Sénégal) qui était déjà dans le groupe qui a remporté la CAN, comme 4ème gardien, est attendu sur la liste.



De même, des retours ne sont pas à exclure toujours au poste de gardien avec un Pape Seydou Ndiaye (20 sélections) qui évolue actuellement à Jammerbugt (D1 Danemark.)