Équipe nationale : Abdoulaye Seck toujours à l'écart du groupe...

Abdoulaye Seck continue son retour progressif à l'écart du groupe. Selon les dernières informations glanées par Dakaractu, le défenseur central du Royal Antwerp (D1 Belgique) se remet petit à petit d'une légère blessure aux adducteurs droits.



Depuis plus d'une semaine c'est à l'écart du groupe que le puissant défenseur s'entraîne, accompagné d'un kinésithérapeute. Pour la séance d'après-match contre le Malawi de ce mercredi, quelques tours de terrain et une séance de football tennis avec un des préparateurs aura suffi à Abdoulaye Seck.



Si son absence est sans incidence pour Aliou Cissé qui peut compter sur plusieurs joueurs dans l'axe de la défense, sa CAN semble être assez compromise...