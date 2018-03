Equipe de France : porte fermée pour Benzema

Écarté de l'équipe de France depuis octobre 2015 en raison de son implication dans l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena, Karim Benzema (30 ans, 81 sélections et 27 buts) n'a aucune chance d'être rappelé par Didier Deschamps. De nouveau interrogé sur l'attaquant du Real Madrid, le sélectionneur national a sous-entendu que la porte était fermée pour l'ancien Lyonnais.



"Il s’est passé ce qu’il s’est passé. L’équipe de France a répondu à mes attentes avant, pendant et depuis l’Euro. Je fais des choix par rapport à un groupe. Pourquoi je mettrais en danger un équilibre collectif avec des joueurs qui ont répondu présent et répondu à mes attentes ? Il ne faut pas sortir de cas particulier. C’est un débat qui est revenu, qui peut revenir, ça dépend. Je fais en fonction de ce qui me semble le mieux pour l’équipe", a considéré Deschamps dans des propos rapportés par Le Progrès.



On l'a donc compris, Benzema ne jouera pas la prochaine Coupe du monde.