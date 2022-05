Équipe de France A : Boubacar Kamara enrôlé pour les prochains matches des Bleus.

Didier Deschamps, le sélectionneur de l’équipe de France, a dévoilé la liste des 24 joueurs pour les quatre matches de la Ligue des nations (les 3, 6, 10 et 13 juin) face au Danemark, à la Croatie et à l'Autriche. Parmi eux, figure le milieu de l’Olympique de Marseille, Boubacar Kamara, pressenti pour intégrer la Tanière des Lions.



Le Marseillais s'invite donc dans la liste pour les prochains matches des Bleus. Il va découvrir l'équipe de France A, alors que le Sénégal faisait une cour assidue au milieu de l'OM, selon L’EQUIPE. Kamara remplace numériquement Paul Pogba, forfait sur blessure.



Ainsi, le franco-sénégalais ne pourrait plus être Lion, s’il venait bien sûr à honorer cette convocation en équipe de France A. Il a été repéré comme l’une des révélations de l’année passée, et déjà en forme cette saison dans l’entre-jeu des marseillais.