Équateur vs Sénégal : Un arbitre français sera aux commandes…

C’est un arbitre international français qui sera chargé de faire respecter les règles du jeu ce mardi à 15h Gmt pour le compte du match entre l’Équateur et le Sénégal.

Un choix validé par la FIFA qui a donné le sifflet au dernier arbitre de la finale de la Ligue des champions (Liverpool vs Real Madrid le 28 mai 2022.)

Dans cette coupe du monde 2022, le français réputé être très rigoureux, a déjà officié lors de la rencontre Uruguay/ Corée du Sud.

Il sera secondé par deux autres français à savoir, Nicolas Danos et Cyril Gringore. La VAR sera également sous la supervision d’un arbitre tricolore, Jérôme Brissard...