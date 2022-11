Équateur vs Sénégal : « Tout peut se passer dans ce match... » (Aliou Cissé)

« On est préparé à tous les scénarios ! » a insisté Aliou Cissé ce lundi en conférence de presse d’avant match contre l’Équateur. El Tactico qui a affiché une certaine sérénité, envisage de jouer ce match avec toutes ses armes pour pouvoir battre l’Équateur et se qualifier en huitième de finale.



« Il faudra préparer notre victoire tout simplement et faire abstraction de toute cette pression dont tout le monde parle et faire notre jeu. Si on ne joue pas, nous n’avons aucune chance de gagner ! Si on joue on aura l’occasion de gagner. Il ne faut pas qu’on rentre sur ce terrain en étant tétanisé. Tout peut se passer dans ce match-là… »



De plus, il ajoute que le groupe sénégalais reste concentré. « On gère bien la pression. Nous allons vers un match très difficile contre une équipe qui défend bien, une équipe très agressive. Demain ce sera un match parmi tant d’autres en terme de pression et d’adrénaline, mais le football de haut niveau c’est ça et c’est ce qui nous amène ici. »



Pour éviter de tomber dans le piège de l’Équateur, El Tactico a beaucoup insisté sur la concentration de son équipe… « Il faut jouer de la première jusqu’à la 90e minute et au delà. Nous sommes capables de marquer à n’importe quel moment de la rencontre. Il faut surtout bien réfléchir et de jouer avant de parler de victoire. Il ne faut pas que l’enjeu l'emporte sur le jeu. »



Ce mardi, seule la victoire sera envisageable, ajoute le technicien Sénégalais à quelques heures de ce match décisif. « L’Équateur est une très belle équipe. Nous savons quil n'y a pas de calculs à faire. C’est un match qu’il faut impérativement gagner pour continuer l’aventure. C’est une équipe que l’on respecte. Nous avons bien préparé le match et nous espérons remporter la victoire demain. »



Enfin, conscient de la grosse attente qu’il y a autour de la sélection sénégalaise, de la part des supporters, Aliou Cissé a voulu rassurer les uns et les autres… « Je suis issu d’un pays où l’on n'aime pas la défaite. Je veux gagner. Le peuple veut aussi que son équipe gagne. Les joueurs ont envie de gagner. Ne pas passer serait quelque chose de difficile à digérer. Ce qui est important, c’est de faire le nécessaire pour gagner »