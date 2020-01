Epidémie coronavirus : ‘’Nous avons pris toutes les dispositions au niveau de l’Aéroport, du Port et …’’, (Abdoulaye Diouf Sarr)

Le ministre de la Santé et de l’Action social a donné des assurances fermes sur des mesures prises pour protéger les Sénégalais contre l’épidémie Coronavirus. Plus d’une semaine après l’annonce faite sur la propagation de cette maladie qui a mis en alerte l’Oms, Abdoulaye Diouf Sarr a confié que des dispositifs de détection de la maladie et le personnel de santé sont positionnés.

‘’Au Sénégal, nous avons un Comité national de gestion des épidémies qui se réunit tous les lundis. C’est un comité multisectoriel qui regroupe des agents du ministère de la Santé, de l’élevage, de l’environnement, de l’Institut pasteur. Toutes les entités qui doivent jouer un rôle dans une épidémie sont impliquées. Nous avons pris toutes les dispositions au niveau de l’Aéroport (Aibd), au niveau du Port (Pad), mais aussi au niveau de toutes les structures sanitaires. Ce, en leur faisant savoir quelle attitude avoir face à cette épidémie. Le Sénégal a pris les devants bien avant que l’Oms déclare (cette maladie) comme une urgence sanitaire internationale. Un numéro vert est même mis en place. Il s’agit du 800 00 50 50 %2000%2050%2050 pour permettre à tous ceux qui veulent avoir des informations sur cette maladie d’avoir un interlocuteur prêt à répondre’’. Tels sont les propos tenus par le ministre qui était, ce matin, l’invité de la Rfm.

Abdoulaye Diouf Sarr a précisé, cependant, que malgré toutes les mesures prises, la menace n’est pas écartée. ‘’Nous avons tous des raisons de nous faire des soucis. Nous sommes aujourd’hui dans un village planétaire. Nous nous devons d’informer les populations sur cette épidémie. Mais, à ce niveau, il y a une campagne de masse qui va démarrer ce mardi, parce que c’est aujourd’hui (lundi) que la commission va se réunir encore. Mais sachez qu’à l’aéroport nous avons mis en place un dispositif important, ce sont des caméras thermiques. Et tout le matériel nécessaire est entre les mains des médecins qui sont sur place, idem au Port et ailleurs. Donc, je voudrais rassurer les populations et leur dire que le gouvernement du Sénégal est disposé à faire tout le nécessaire pour lutter contre cette épidémie. Nous avons mis en place le dispositif de prévention, mais surtout le dispositif de riposte. Parce qu’il nous faut parer à toute éventualité’’.

Un dispositif important dont des caméras thermiques mis en place à l’Aéroport de Diass