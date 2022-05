Envol City signe un partenariat avec la Bal pour promouvoir sa visibilité

Envol City est une Société anonyme de droit sénégalais. Ces activités sont articulées autour des métiers de construction d’infrastructures d’État, de développement et de gestion de projets. Cependant, il reste un partenaire privilégié des institutions publiques africaines avec plusieurs réalisations en partenariat public-privé à son actif, notamment au Sénégal.

Avec la Maison des Nations Unies située au centre du projet, Envol City se veut le « Quartier Chic de Diamniadio » composé de trois Espaces Urbains.

Afin de valoriser et d’apporter plus de visibilité à leur structure, d'où la vision de promouvoir la production, le directeur général d’Envol City, Moctar Thiam a jugé nécessaire de signer un accord de partenariat avec la Basketball Africa League pour une durée de deux ans.

Selon le président de cette fédération, Amadou Gallo Fall, ce partenariat sera très bénéfique et se manifestera à travers les fan zones surtout avec l’avènement de la league de basket-ball africaine...