Entretien du Président Macky Sall : voici les attentes des sénégalais

Dans un contexte politique tendu, le chef de l’État, Macky Sall, va se prononcer ce soir lors d'un entretien avec la presse nationale. Attendu par toute la population sénégalaise, le président organisera-t-il la présidentielle avant le 2 Avril, date de la fin de son mandat ? Va-t-il libérer Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Faye et tous les autres détenus politiques ? Ce sont les principales questions que se posent tous les sénégalais. Fort de ce constat, Dakaractu a tendu son micro à quelques sénégalais pour connaître leurs avis sur cette sortie du chef de l'Etat.



À Sandaga, dans un environnement brouillant de klaxons, de voitures, des marchands ambulants…vêtu d’un lacoste beige et des lunettes, Pape Médoune Thiaw un jeune de la trentaine nous fait part de ce qu’il attend de l’entretien du président, ce soir : « ce qu’on attend de Macky n’est rien d’autre qu’il organise la présidentielle avant la fin de son mandat parce qu’on en a marre. Rien ne marche, tout le monde attend la date du scrutin et qu’on passe à autre chose. Je ne pense pas qu’il dira quelque chose qui pourrait faire sortir les populations à se révolter car il est dos au mur. Il n’a rien d’autre à faire que d’organiser la présidentielle et libérer Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Faye afin que le pays retrouve sa stabilité », soutient-il.



Dans les rues de la Médina, devant la porte de son domicile entouré de proches, Mamadou Moustapha Guèye dans son boubou traditionnel nous donne son avis sur ce que Macky Sall doit faire lors de son face à face avec la presse, ce soir.

« Ce que j’attends de l’entretien du président, c’est l’appel à l’apaisement, la réconciliation car sans la paix et la stabilité rien ne marche . Puisqu’il a dit qu’il ne participera pas à la présidentielle, le mieux serait qu’il donne la date du scrutin. Parce que, tous les sénégalais veulent aller à l’élection et choisir un président qui pourrait répondre aux besoins des sénégalais », souhaite-t-il…