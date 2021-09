Entretien avec le Dr Cheikh Dieng (PDS) : « Ce qui nous a poussé à tourner le dos à la coalition YAW… La coalition BBY n’est plus qu’une unité de façade. Elle est préoccupée par l’après Macky… »

Tout confiant, le parti démocratique sénégalais s’est bien lancé dans les élections locales prévues en janvier 2022. C’est ce que le secrétaire général chargé des élections au niveau du parti a fait savoir au cours de l’entretien avec Dakaractu, durant lequel il est également revenu sur les rebondissements dans la coalition Yewwi Askan Wi.



Dans cet entretien, le Docteur Cheikh Dieng revient aussi, sur l’intérêt et la pertinence des multiples coalitions, concevant qu’il serait insensé pour l’opposition de se retrouver autour d’une seule coalition.



Sur la vie politique de la coalition présidentielle, le chargé des élections considère que l’ère Macky Sall tire à sa fin et que ses compagnons depuis 2012 vivent leur survie politique. D’ailleurs, le libéral reste convaincu que « Benno Bokk Yakaar n’est plus qu’une unité de façade ».



Un entretien durant lequel également, le maire de Djiddah Thiaroye Kaw revient sur les activités politiques à quelques mois des locales, sans oublier le rappel du bilan de son magistère, depuis 2014 à la municipalité.