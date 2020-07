Entretien avec Thérèse Faye Diouf : « L’évolution sur la prise en charge de la petite enfance (…) Ce que les gens doivent comprendre de cette gestion de la Covid-19… »

À la tête de l'Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits depuis avril 2012, Thérèse Faye Diouf a tenu à donner quelques impressions liées à sa gestion de ladite structure depuis 8 ans.



La maire de la commune de Diarrère dans ce numéro de « L’Entretien », a décliné les orientations qu'elle et ses collaborateurs ont eu à réaliser sur la prise en charge des enfants depuis qu’elle se trouve à la tête de l’ANPECTP. Il sera également question pour l'ancienne syndicaliste universitaire, de rappeler son passage au temple du savoir qui porte le nom de l’éminent chercheur et historien, Cheikh Anta Diop.



La question de la maladie à coronavirus ainsi que sa gestion par le régime en place ont été également abordées par l’ancienne coordonnatrice de la Cojer qui estime qu’il ne doit pas y avoir de politisation et que les autorités sanitaires sont en train de mettre la main à la pâte pour faire de cette épidémie, une histoire ancienne.



Dans un autre registre, c'est un message destiné aux mères, particulièrement pour qu’elles veillent à la vaccination de leurs enfants même si elle reconnaît la survenue de contraintes nouvelles avec l’irruption de la covid 19.



Entretien…