Entretien avec Pape Gorgui Ndong : « Pourquoi Ousmane Sonko doit prendre part au dialogue (…) Amadou Bâ est un homme intègre ! Benno n’a pas intérêt à changer de candidat… »

Le président du Conseil d’administration de la Sen’Eau, ancien ministre de la jeunesse, lors de cet entretien avec Dakaractu, s'est prononcé sur le report de la présidentielle, les accusations à l’encontre du Premier ministre Amadou Bâ, mais également l’avenir de la coalition de la majorité.



Pape Gorgui Ndong après avoir rappelé la situation qui, selon lui, a conduit au report, se désole d’entendre, de graves accusations à l’encontre de l’actuel Premier ministre dont, il a d’ailleurs magnifié les qualités. « Je connais très bien Amadou Bâ. Je peux vous jurer qu’il n’est mêlé ni de près ni de loin à cette affaire. C’est un homme intègre et je peux bien le confirmer. Aussi, n’oubliez pas que le président de la République lui fait confiance… et il le lui a réitéré », déclare l’ancien maire de la commune de Pikine Ouest rappelant que la majorité n’a pas intérêt à se débarrasser d’un candidat qui de plus, dans les sondages « était en pôle position pour passer devant ses adversaires. »



Revenant sur la situation tendue dans le pays, Pape Gorgui semble favorable à la participation de Ousmane Sonko et de tout autre acteur à un dialogue ouvert et inclusif : « Je ne dirai même pas Ousmane Sonko seulement, mais tout Sénégalais, porteur de voix doit prendre part à ce rendez-vous qui, je le rappelle, est crucial et impératif… » C’est un appel que Pape Gorgui Ndong a également fait à l’endroit de ses camarades, mais surtout à faire bloc autour du candidat désigné.