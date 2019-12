Entretien avec Ngalla Sylla, coach des "Lions" du Beach Soccer : « Il nous a manqué de la discipline tactique (...) Depuis 2007 on a fait de grands progrès (...) Nous devons avoir notre propre stade »

De retour de la coupe du monde de Beach Soccer qui se déroulait au Paraguay, le sélectionneur de l'équipe nationale, Ngalla Sylla s'est livré à bâtons rompus au micro de dakaractu. Malgré l'échec, en quart de finale, le technicien sénégalais présage des lendemains meilleurs pour le football de plage. Avec une 6ème place et un trophée de l'équipe la plus Fair-Play. Les champions d'Afrique en titre, sont rentrés du mondial sans atteindre leur objectif premier : atteindre les demi-finales.



Un objectif qui reste d'actualité pour l'éducateur physique, ancien joueur de RS Yoff, Douanes et de Ouakam. À l'en croire, depuis 2007, le football de plage sénégalais est en constante évolution. À la tête de la sélection nationale depuis deux ans, Ngalla Sylla de revenir sur le parcours des "Lions" au Paraguay. Un tournoi ponctué par une élimination en quart (4-2), face au futur champion du monde, le Portugal. Un quatrième échec à ce stade de la compétition, en sept participations à un championnat du monde.





D'après lui, l'équipe a parfois manqué de discipline tactique. Tout en mettant l'accent sur le déficit en formation du staff technique, (Lui en particulier) qui devrait participer à plus de formations et autres symposiums traitant des nouvelles avancées dans ce sport. Enfin, il s'est félicité de l'appui de la fédération sénégalaise de football (FSF) qui œuvre sans relâche pour le développement de la discipline.