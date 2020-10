Entretien / TOUBA CA KANAM : Naissance, apport et garanties de transparence du "Jayanté" Mouride...

Ayant comme objectif principal la résolution des difficultés rencontrées globalement à Touba par les populations, Touba Ca Kanam, est une initiative qui vient à son heure. Loin des entreprises politiques et crypto-personnelles, les initiateurs de ce mouvement volontaire et oeuvrant dans le social a, en un mois record, réussi à collecter un montant d'un milliard et demi. Ainsi, cette structure qui a vu l'adhésion de plusieurs talibés et autres personnes même, hors du pays s'est engagée à se concentrer sur certaines priorités et ne pas attendre d'éventuels soutiens venant d'ailleurs. "Travailler à faire de Touba, une ville aux multiples merveilles".



Dans cet entretien, le vice-président de Touba Ca Kanam donnera les aspects qui ont favorisé la mise en place urgente de cette structure qui fonctionne avec des cotisations volontaires et dirigée par Serigne Habib Ibn Seigne Fallilou Mbacké qui a toute la confiance du Khalife Serigne Mouhamadoul Mountakha Mbacké.



En effet, ce dernier a bien salué l'idée et encouragé ses initiateurs qui bénéficient de tout son soutien.

L'apport, les secteurs d'activités ainsi que la transparence dans la gestion des ressources qui entrent dans la caisse de Touba Ca Kanam, tout est bien détaillé dans cet entretien à l'occasion du Grand Magal de Touba.



Entretien...