Entretien / Oumar Sow (PCA CEREEQ) : « Le combat pour une bonne relance de l'économie, c'est de faire en sorte que le Sénégal exporte plus qu'il n'importe »

Avec ce plan de relance économique lancé par le chef de l'État, le combat qui vaille c'est de faire en sorte que la balance commerciale du Sénégal ne soit pas déficitaire. Et il faudra aussurer le maximum d'exportation de nos produits. C'est du moins l'avis de Oumar Sow, PCA du centre de recherche et d'équipement.

Pour Oumar Sow, "le combat pour une bonne relance de l'économie c'est de faire en sorte que le Sénégal exporte plus qu'il n'importe". Selon toujours Oumar Sow, il ne peut en aucun cas y avoir un risque sur l'endettement pour les fonds destinés au plan de relance économique...