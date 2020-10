Entretien / Mbagnick Guissé, nouveau DG IAM : « Mes objectifs, mes ambitions et les défis qui m'attendent »

Nouvellement installé, le nouveau DG du groupe IAM compte renforcer la capacité de l'institut pour mettre l'étudiant au cœur du système. Le Directeur général Mbagnick Guissé annonce déjà la couleur pour la rentrée prochaine de novembre 2020 avec beaucoup d'innovations sur le plan digital et sur le plan business intelligency.



Leader dans la formation professionnelle, le groupe IAM agrandit sa communauté à travers des partenariats pour davantage faciliter l'insertion et l'employabilité des étudiants sortants.



L'institut africain de management dispose d'une plateforme e-learning de très grande qualité avec une offre exceptionnelle composée de 12 diplômes et une trentaine de certificats. Les 3 défis actuels sont d'abord de retrouver la normale avec la pandémie, d'assurer un très bon taux d'employabilité en proposant aux entreprises les meilleurs produits possibles et de continuer à impacter l'enseignement Supérieur au Sénégal car l'école continue de marquer sa tâche indélébile dans presque toutes les administrations avec ses étudiants qui y occupent de hautes fonctions.