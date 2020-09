Entretien / Mamadou Adji Cissé (Maire de Kédougou) : « aucune collectivité territoriale n'a reçu des retombées de l'exploitation minière à Kédougou »

Dans cet entretien avec Dakaractu, le maire de Kédougou, M. Mamadou Adji Cissé, dénonce l'accaparement des retombées de l'exploitation minière par les exploitants au détriment des populations de Kédougou.

« C'est vraiment le plus grand mal que Kédougou connaît. Et parfois on se demande même si ce n'est pas une malédiction, cette exploitation des ressources minières. Parce que depuis que Kédougou a commencé l'exploitation minière et jusqu'au moment où je vous parle, aucune collectivité territoriale n'a reçu des retombées de ces exploitations », dénonce Mamadou Adji Cissé.

Le maire est donc d'avis qu'il serait temps que les populations bénéficient de l'exploitation des ressources minières à Kédougou. Il invite également l'État du Sénégal à sévir. « Je pense qu'il est temps que Kédougou puisse vivre de ses ressources minières même si c'est vrai que ce sont des ressources nationales, mais on ne peut pas aujourd'hui comparer les populations de Kédougou aux autres populations du reste du pays. Il faut qu'il y ait une ségrégation particulière de la part des autorités pour aider les populations de Kédougou à bénéficier des retombées de ces ressources », invite Mamadou Adji Cissé.

Entre autres questions abordées au cours de cet entretien, il a été question du déficit d'infrastructures et du retard dans le démarrage du programme Promovilles dans cette partie du pays...