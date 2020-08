Entretien/Haymouth Abdoul Daff (maire de Kanel) : « Si Macky Sall veut un troisième mandat je serai le premier à lui baliser la route... »

Le maire de Kanel est catégorique : le chef de l'État Macky Sall mérite les félicitations de toute la nation sénégalaise pour sa vision dans la gestion réussie de la pandémie à Coronavirus.



Par ailleurs, le membre du Conseil économique social et environnemental se félicite de la suppression du parrainage. Selon lui, c'est un consensus fort au bénéfice du peuple sénégalais.



"La suppression du parrainage est une bonne chose. Macky Sall a réussi un consensus national très fort. Il faut le féliciter. Car le pays avait besoin de dialogue, les gens avaient besoin de se parler et de se découvrir. Au niveau de ce dialogue un consensus va s'obtenir et le président de la République va acter sur la base de ce consensus", se félicite déjà Haymouth Abdoul Daff.



Sur la question du troisième mandat, le maire de Kanel dit rester à l'écoute du chef de l'État. Mais il n'écarte pas de soutenir sa candidature si toutefois il souhaiterait briguer un troisième mandat.



" Le chef de l'État ne s'est pas encore prononcé sur cette question. Et je ne suis pas un constitutionnaliste pour dire que la constitution a dit ceci ou cela. Mais s'il (Macky Sall), veut demain quelque chose comme ça, je serais le premier à baliser la route. Car mon dernier maître en politique c'est le président Macky Sall et j'en n'aurai pas un autre". Entre autres questions abordées au cours de cet entretien avec Dakaractu...