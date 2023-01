Entretien/ Forum de Dakar II, Souveraineté alimentaire, l'autosuffisance en riz : Le Décryptage de Aboubacry Sow DG SAED...

«Aucun État ne peut dépendre de l'extérieur pour son alimentation»

L’atteinte de la souveraineté alimentaire constitue une sur-priorité pour l’Afrique, selon le directeur général de la société nationale de l’aménagement de la vallée et du delta du fleuve Sénégal (SAED). Car pour Aboubacry Sow, aucun pays au monde ne peut se développer dans la dépendance alimentaire. «Ce qu'on constate aujourd'hui c'est qu'aucun État ne peut dépendre de l'extérieur pour son alimentation. Ce qui explique toute l'importance du sommet de Dakar II. Si on écoute le discours du Président Macky Sall et ses homologues qui ont pris part à ce sommet, tout le monde s'accorde que la souveraineté alimentaire est une question vitale qu'il faudrait régler voire même une sur priorité pour tous les pays africains.



Ce qui est plus important dans ce forum, c'est qu'il y a eu un engagement fort qui a été pris par la BAD en mettant à la disposition du Sénégal pour les cinq ans à venir, une enveloppe d'un milliard de dollars. Ce qui correspond presque à plus de 600 milliards de francs CFA. Ce qui constitue un grand pas vers la mise en œuvre de la stratégie de la souveraineté alimentaire», s’est réjoui Aboubacry Sow.



Ces aspects importants pour l’atteinte de la souveraineté alimentaire…

Décryptant le contenu du forum de Dakar II sur l’agriculture et la souveraineté alimentaire, Aboubacry Sow reste convaincu que des efforts importants sont franchis par le gouvernement, sous la supervision du chef de l'Etat, Macky Sall. Mais toujours est-il, pour le directeur général de SAED, il y a des facteurs importants qu’il faut maîtriser, notamment la maîtrise de l'eau, la mécanisation, la qualité des semences et la disponibilité de l’espace à cultiver, pour l’atteinte de la souveraineté alimentaire au Sénégal dans les prochaines années. «La maîtrise de l'eau c'est un élément important. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de souveraineté alimentaire si la disponibilité de la ressource en eau, n'est pas garantie. Dieu a fait que l'Afrique, le Sénégal en particulier dispose de ressources en eau abondantes. C'est une chance pour notre pays. Donc il faudra valoriser cette eau-là pour la conduire dans toutes les zones de production où les agriculteurs s'adonnent à cette activité afin de pouvoir l'utiliser.



L'autre aspect, c'est la mécanisation. Il faudra travailler de la façon la plus efficace. La mécanisation, l'autonomisation des exploitations agricoles est importante pour mieux travailler la terre. D'autant plus qu'on a besoin de travailler les 6 mois sur 12. C'est possible au Sénégal, parce que le climat que nous avons, nous le permet. Un autre aspect sur lequel le chef de l'État a insisté c'est la qualité des semences. La semence c'est un intrant important. Le foncier et l'accès au foncier aussi c'est un élément important. Le président de la République a insisté pour que l'accès au foncier soit facile pour les jeunes et pour les femmes. Si tout est mis en place avec les investissements massifs, je pense que nous allons pouvoir atteindre notre souveraineté alimentaire au bout des cinq prochaines années», a souligné Aboubacry Sow dans cet entretien de décryptage du sommet de Dakar II…