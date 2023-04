[ Entretien ] Candidature de Macky Sall en 2024, procès de Ousmane Sonko... Les vérités de Robert Bourgi.

Selon l'avocat, le Président Macky Sall a bel et bien le droit de se présenter à la présidentielle de 2024, s'il en exprime le besoin. Robert Bourgi qui fait allusion à la révision constitutionnelle de 2016 estime toutefois que la balle est dans le camp du Chef de l'Etat.

Dans cet entretien accordé à Dakaractu, l'avocat qui a évoqué la situation politique du pays est d'avis que les forces de sécurité seront toujours là pour maintenir et rétablir l'ordre au cas où certains tenteraient de déstabiliser le pays.



L’avocat et conseiller politique français qui n'a pas digéré l'ingérence du Président Macron dans les affaires sénégalaises dit ne pas comprendre cet acte du président français envers un homme hostile à la françafrique dont il a attaqué les symboles. Le spécialiste des questions africaines pense que cet émissaire envoyé par l'Elysée chez Sonko n'a pas du tout plu à Macky Sall.



Robert Bourgi qui analyse la situation politique actuelle du Sénégal n'a pas épargné le leader du Pastef. Il pense que même si Ousmane Sonko a échappé à son procès en diffamation en écopant du sursis, il lui sera difficile de gagner ce qu'il est convenu d'appeler l'affaire Sweet beauty qui à son avis va le bloquer en 2024.



Robert Bourgi dans cet entretien a donné son point de vue sur les cas Idrissa Seck et Mimi Touré qui en ont pris pour leur grade.

Et pour un éventuel deal entre le Président et le Pds, l'avocat qui n'y croit pas estime toutefois que Macky Sall préfère de loin Karim Wade à Ousmane Sonko.