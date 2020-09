Entretien / Aboubacry Ciré Sy (Conseiller spécial du Président) : « L'effacement de la dette est une condition sine qua non pour relancer les économies du monde »

Dans ce contexte de pandémie Covid-19, marqué par la volonté des autorités étatiques de relancer l'économie, l'effacement de la dette constitue un facteur non négligeable pour assurer une bonne relance de l'économie des pays du monde. C'est du moins l'avis de Aboubacry Ciré Sy, conseiller spécial du Président de la République.

"On ne peut pas traîner avec un boulet aux pieds et vouloir réussir une course de vitesse. La relance économique doit impérativement passer par l'effacement de la dette. Cet effacement de la dette permettra à tous les pays frappés par la Covid-19 de se relancer à partir de leurs propres potentialités avant de faire appel à la coopération financière internationale", a précisé le conseiller spécial du président.

Pour Aboubacry Ciré Sy, il n'est plus question de croiser les bras sous prétexte que la pandémie Covid-19 est là.

"Dans le cadre de la riposte, l'État a construit un programme d'information d'éducation et de sensibilisation aux populations pour qu'elles puissent faire face à la pandémie. Donc tout le monde doit se mobiliser pour la relance de l'économie. Et il n'est plus question de croiser les bras sous prétexte que la pandémie Covid-19 est là", laissera entendre le conseiller spécial à la présidence de la République...