Entrepreneuriat des jeunes et femmes : Amadou Bâ annonce que 552 communes des 46 départements du pays seront touchées...

A l'occasion de sa déclaration de la politique générale du gouvernement, le Premier ministre Amadou Ba affirme que le gouvernement a mis en place divers projets dédié à l'insertion professionnelle, à la promotion l'auto emploi des femmes et des jeunes notamment avec le programme " kheyou ndaw yi" doté d'une enveloppe de 450 milliards de FCfa. «L’entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes a octroyé entre 2018 et 2022 des financements à hauteur de 100 milliards FCFfa au profit de plus 204 000 bénéficiaires, dont 75 % de femmes. Ses financements ont touché 552 Communes des 46 départements du pays, en plus de cet accompagnement financier, la DER assure aux bénéficiaires un appui technique. Ainsi c'est 10 000 entrepreneurs qui ont bénéficié de la formation 4559 ont été immatriculé 4015 sont suivis présentement...» a déclaré le PM Amadou Ba.