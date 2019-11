Entrepreneuriat : 120 jeunes reçoivent du matériel de jardinage et de cuisine d’une valeur de 20 millions de FCFA.

C’est du matériel d’une valeur de 20 millions de FCFA qui a été mis à la disposition de cent vingt (120) jeunes regroupés au sein de 24 GIE, et qui ont subi pendant plusieurs jours une série de formations menée par l’ANPEJ, de concert avec le programme Réussir au Sénégal, dans les domaines du jardinage et de la cuisine.

Issus pour la plupart des Parcelles Assainies, de Guédiawaye, de Pikine et de Bargny, ces jeunes pourront avec ce matériel estimé à près de 20 millions de francs Cfa, développer des activités génératrices de revenus. Une formation et un don qui viennent célébrer en même temps la semaine mondiale de l’entrepreneuriat GEW 2019.

Tamsir Faye, le directeur général de l’ANPEJ a exhorté les jeunes bénéficiaires à prendre soin des outils qui ont été gracieusement mis à leur disposition. Ce matériel est composé de tondeuses, de sécateurs, de cuisinières et de vaisselle.

Selon un communiqué sanctionnant cette cérémonie qui s’est tenue dans les locaux de l’ANPEJ, initiatrice de l’événement en partenariat avec le programme Réussir au Sénégal de la coopération allemande GIZ, le DG a aussi rappelé les missions de l’agence qu’il dirige dont le renforcement de l’employabilité et l’accompagnement des jeunes dans l’élaboration et l’exécution de leurs projets professionnels.