Entre sa Commotion cérébrale, la menace du protocole FIFA, la pression de Liverpool : le cas de Sadio Mané inquiète sérieusement avant le quart de finale...

L'évolution de l'état de santé de Sadio Mané reste très préoccupante. Quelques 72 heures après le violent choc qu'il a subi au cours du match de huitième de finale, Sénégal - Cap-Vert, l'attaquant des Lions n'est pas encore totalement rétabli à cause de maux de tête et des vertiges qui étaient persistants. Pourtant, le staff médical Sénégalais s'est voulu rassurant, "Sadio Mané se porte très bien", disait Mayacine Mar, le directeur technique national (DTN) qui a essayé de dédramatiser la situation au lendemain de l'incident en question.



Pas assez convaincant, si l'on sait que les médecins anglais de Liverpool ne lâchent pas d'un iota la fédération sénégalaise de football (FSF) submergée de mails. Le footballeur, en plus d'être médicalement suivi à distance, depuis le Royaume Uni, pourrait être bloqué par son club qui aurait saisi la FIFA dans le cadre de l'application du protocole commotion. Auquel cas, le Sénégal sera privé de son atout offensif numéro un lors de ce match couperet face au surprenant Nzalang naticional.



En réalité, le cas de l'attaquant de Liverpool est plus bien plus grave qu'il n'y paraît véritablement. Comme pour éteindre le feu, le docteur Abdourahmane Fédior, médecin de l'équipe nationale de football, avait tenu un point de presse juste après le match Sénégal vs Cap-Vert, pour tenter de rassurer. "Le scanner cérébral n'a pas révélé de lésion" avait-il annoncé sur la chaîne Youtube de la FSF.



En ce moment là, à la fois la promptitude et le côté "communication de crise" de sa sortie médiatique avaient un peu interpellé une partie de l'opinion. Une vérité légèrement diluée pour diverses raisons dont celle principale était de ne pas mettre au parfum Liverpool et faire appliquer le protocole commotion qui mettrait Sadio Mané définitivement sur la touche, pour le reste de cette CAN.



Très regardant sur le cas de leur joueur, les dirigeants du club anglais ont d'ailleurs directement interpellé la fédération sénégalaise de football, dans les premiers instants qui ont suivi ce fait de jeu, pour fustiger la gestion du cas Sadio Mané. Comment l'arbitre a-t-il pu le laisser continuer à jouer à la suite d'un choc aussi violent ? Un reproche également fait à la FSF et à la CAF qui n'auraient pas assez protégé le joueur. D'après les échos parvenus aux envoyés spéciaux de Dakaractu depuis le Cameroun, suite à la blessure de Sadio, le fameux protocole commotion a été évoqué par les Reds de Liverpool, pour préserver la santé de la star Sénégalaise.



Au-delà de cet aspect, la participation du joueur au match de quart de finale de ce dimanche, contre la Guinée équatoriale est encore assez compromise. Il n'est pas totalement à 100 %, le faire démarrer la partie pourrait s'avérer préjudiciable si l'on en croît les informations glanées entre Bafoussam et Yaoundé.



Comme souligné par Dakaractu juste après le choc subi par le numéro 10 sénégalais, "Le règlement FIFA, en vigueur depuis 2018, précise que si une commotion cérébrale est détectée chez un joueur, il ne devra pas reprendre la compétition avant au moins 6 jours, tout en suivant un protocole de retour au jeu sous une étroite surveillance médicale." Cinq à six jours après après été heurté par Vozinha, Sadio a été entre temps victime de saignements du nez en plus d'avoir eu pas moins de trois points de suture sur la tête, selon une source très bien renseignée. Plus que gravissime !



Malgré tout, le joueur qui a repris l'entraînement Individuellement, en salle de gymnastique, veut à tout prix jouer le match de quart de finale. Pas question de déclarer forfait et d'abandonner ses coéquipiers à ce stade de la compétition. Et surtout, à quelques foulées du dernier carré qui rapprocherait le Sénégal de son rêve de finale et donc de sacre à Yaoundé au soir du 06 février.



Héroïque face aux Requins Bleus, Sadio Mané est incontestablement très affaibli au moment d'aborder cette rencontre décisive. Pour confirmer tout cela, le sélectionneur des Lions, Aliou Cissé n'a pas été très serein en conférence de presse d'avant-match Sénégal versus Guinée Équatoriale ce samedi. "Le choc a été sérieux... Quand le choc a eu lieu, nos médecins l'avaient consulté, il avait lui-même voulu continuer le match. Il n'y avait pas d'alerte, on n'a jamais joué avec la santé de nos joueurs..." En d'autres termes, c'est avec beaucoup d'incertitudes que le Sénégal va entamer son quart de finale.



Le staff médical et technique sénégalais le savent, le joueur lui-même en est conscient, mais il ne serait pas étonnant de le voir figurer dans le onze de départ d'Aliou Cissé. Comme il ne serait pas non plus impossible que Mané soit laissé sur le banc, et fasse une entrée en cours de partie. Au moment où Ahmadou Bamba Dieng est légèrement incertain, après sa blessure au genou gauche, et qu'Ismaïla Sarr qui revient à la compétition n'est pas totalement au top de sa forme, se priver de Sadio serait "suicidaire."



Motif d'espoir, le natif de Bambaly a été aperçu dans le groupe de performance des lions, ce samedi après-midi, lors de la reconnaissance de la pelouse du stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé...