Entre promesses non tenues, incapacité et sortie musclée sur la justice : Gueum Sa Bopp exige la démission du Premier ministre Ousmane Sonko

Le mouvement "Gueum Sa Bopp", dirigé par Bougane Guèye Dany, a lancé, via sa cellule des cadres, un appel pressant à la démission du Premier ministre Ousmane Sonko. Le mouvement l'accuse d'incapacité à gouverner, de manipulation politique et de dérives autoritaires. Cette demande intervient dans un contexte de « crise économique et sociale aggravée », marquée par une dette exorbitante, une flambée des prix et un mécontentement populaire croissant.



Les critiques de "Gueum Sa Bopp" s'appuient sur plusieurs griefs : les promesses de réformes économiques et sociales restent largement inabouties. Le mouvement dénonce une « gestion calamiteuse » et une économie « en berne », accentuée par une gestion qualifiée de hasardeuse par le tandem Diomaye-Sonko.



La récente sortie musclée de Ousmane Sonko sur la justice a également alimenté la polémique. "Gueum Sa Bopp" y voit une « machination » et un « manque de respect » visant à museler la justice.



Face à ces accusations, le mouvement exige tout simplement la démission du Premier ministre Ousmane Sonko.