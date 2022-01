Entre les boîtes de nuit et les soucis de climatisation à l'Hôtel Djeuga Palace de Yaoundé, Aliou Cissé se prononce...

La réputation d'hôtel très fréquenté par des personnes soi-disant de mœurs légères et son emplacement à côté de discothèques font jaser concernant le Djeuga Palace de Yaoundé.



Choisi par la CAF pour servir de camp de base à la sélection nationale Sénégalaise, Djeuga Palace n'est pas du tout du standing du luxueux Tagidor Garden hôtel de Bangou.



Mais, Aliou Cissé préfère ne pas trop s'attarder sur ces tracasseries liées à la climatisation et ou à l'emplacement de la structure hôtelière.



À l'en croire, il faut très rapidement s'adapter et rester concentré sur la compétition...