Entre continuité et petit réaménagement : La presse sportive passe au peigne fin la liste d’Aliou Cissé …

Ce vendredi, au moment de dévoiler sa liste de 27 joueurs qui vont défendre les couleurs de l’équipe nationale du Sénégal, à la 34e édition de la coupe d’Afrique des Nations, Aliou Cissé est resté dans sa logique de continuité. Une logique qui a été respectée d’après les journalistes sportifs interrogés par Dakaractu, quelques minutes après la publication de la liste de 27 Lions. Mise à part l’éviction de Dion Lopy et celle de Noah Fadiga, El Tactico a pris les mêmes pour recommencer ou du moins se lancer à la reconquête du titre continental. Si Lopy a payé le retour de Pape Gueye, on peut également dire la même chose concernant Fadiga fils, écarté en faveur de Formose Mendy, et surtout de Youssouph Sabaly. Enfin, concernant le match amical prévu le 8 janvier entre l’équipe nationale du Sénégal et le Niger, tout le monde est d’accord pour dire que c’est une nécessité entre l’aspect sportif et l’engouement populaire que cela suscite.