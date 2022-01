Entraînement d'avant-match : Les guinéens prolongent leur séance, les Lions obligés de patienter plusieurs minutes ...

Une scène pour le moins curieuse s'est produite ce jeudi après-midi lors de la séance d'entraînement d'avant-match de la Guinée. L'équipe nationale de football du Sénégal a dû patienter près d'une dizaine de minutes avant de pouvoir s'entraîner à son tour, sur le terrain de l'hôtel Tagidor.



Pour cause, la sélection guinéenne qui avait à disposition le terrain d'entraînement entre 16h et 17h, a largement dépassé le temps qui lui était imparti. Une situation incompréhensible qui a eu pour conséquence directe de retarder le démarrage du galop des Lions.



Ces derniers qui sont arrivés par petits groupes pour s'entraîner, ont dû attendre à côté, à quelques mètres du terrain pendant que Kaba Diawara et ses joueurs poursuivaient leurs ateliers sans aucune pression.



Il aura fallu l'intervention de l'un des membres du staff technique sénégalais, Lamine Diatta, qui est allé parler au staff Guinéen pour que la situation se décante. Un petit incident sans gravité qui lance déjà le derby...