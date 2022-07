Enjeux des CAF Awards 2022 : Sadio Mané pourrait égaler Diouf, Drogba, Salah... et dépasser Mahrez et Aubameyang

Ça pourrait être la deuxième année consécutive pour Sadio Mané, après des éditions 2020 et 2021 annulées en raison de la pandémie de Covid. L'attaquant sénégalais du Bayern Munich est en passe d'être le cinquième joueur à remporter le titre de « Joueur africain de l’année » deux fois, après l'Egyptien Mo Salah (2017, 2018), le sénégalais El Hadji Diouf (2001, 2002), le Camerounais Samuel Eto'o (2003, 2004).



Sans oublier le nigérian Nwankwo Kanu (1996, 1999), l'Ivoirien Didier Drogba (2006, 2009) et son compatriote Yaya Touré (2011, 2012). La Côte d'Ivoire, détient 6 récompenses. Yaya Touré (2011, 2012, 2013 et 2014) et Samuel Eto'o (2003, 2004, 2005 et 2010) sont les joueurs les plus titrés avec quatre récompenses chacun.



À l’occasion des CAF Awards 2022, le sénégalais Sadio Mané retrouve son ancien coéquipiers à Liverpool, Mo Salah, contre qui il disputera pour la quatrième fois le Ballon d'Or africain, après 2017, 2018 et 2019. Mohamed Salah a déjà remporté le prix en 2017 et 2018, alors que Sadio Mané a été distingué en 2019.



Ils sont tous deux sur la short list des dix footballeurs sélectionnés pour le lauréat 2022, qui sera annoncé le 21 juillet lors d’une cérémonie à Rabat (Maroc). L'enfant de Bambali, victorieux de la CAN « Cameroun 2021 » avec le Sénégal, fera figure de favori pour cette édition 2022. Son statut de champion d’Afrique peut lui permettre d'être l'heureux élu.



Il a mené le Sénégal à un premier succès historique en finale face à l’Egypte de Salah. Mané a également contribué à qualifier son pays pour le Mondial 2022 au Qatar en écartant de nouveau les Pharaons.



Parmi les autres prétendants au titre de Joueur africain 2022 figure Riyad Mahrez, le capitaine algérien et ailier de Manchester City, déjà sacré en 2016, après Pierre-Emerick Aubameyang en 2015. Le gardien de but sénégalais Édouard Mendy tentera, quant à lui, de devenir le premier gardien de but à soulever le trophée depuis le Marocain Ezzaki Badou en 1986.