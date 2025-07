Énergie et changement climatique : La Senelec élabore un plan d’adaptation pour un réseau plus résilient

Le DG de la Senelec, Papa Toby Gaye a participé à un atelier de haut niveau sur la résilience du secteur de l’électricité face au changement climatique. Aux côtés de la Banque mondiale, Senelec a réaffirmé son engagement pour une énergie durable, fiable et résiliente au Sénégal. Le premier jour était consacré à la présentation des résultats de l’étude et du Plan d’adaptation avant de terminer par un webinaire en format hybride sur l’intégration de la résilience climatique dans les systèmes énergétiques. Le deuxième jour, en comité restreint, était consacré à la mise en œuvre des actions recommandées dans le Plan d’adaptation au changement climatique.

Selon Papa Toby Gaye, DG de la Senelec, "l'objectif de l'atelier était de savoir les vulnérabilités auxquelles le réseau fait face et quelles sont les dispositions à prendre pour rendre le réseau plus ingénieux, donc nous l'avons voulu inclusif en invitant tous les partenaires techniques, ainsi que toutes les institutions qui tournent autour de ce secteur". Sur ce, poursuit-il, " les impacts, nous tous, nous l'avons vécu et nous en voulons comme exemple ce qui s'est passé en 2022 où nous avons eu les inondations. Disons de façon globale, ce sont les inondations qui impactent le système. Il y a également, les feux de brousse au Sud, où parfois ce sont les lignes qui sont affectées, enfin il ya l'érosion côtière au niveau du Cap des Biches et de façon global, tout changement climatique implique une adaptation à faire et donc, c'est l'ensemble de ses aléas qui ont été identifiés et les plus récurrentes ont été mise en exergue pour que In fine, on puisse mettre un plan d'adaptation", a affirmé le Directeur Général de la Senelec.