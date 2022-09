Énergie : L’Union Européenne et le Sénégal initient un débat d’experts sur l’équilibre et la transition.

La question de la gestion de l’énergie au Sénégal est un sujet crucial au regard des enjeux climatiques qui interpellent le monde entier. Dans l’évolution de l’économie du Sénégal, l’énergie occupe une place prépondérante avec bien entendu des ressources en énergie multiformes. Il est dès lors important de réfléchir sur les mécanismes d’utilisation de ces ressources et de leurs exploitations dans un élan équitable.



À l’occasion de la présidence tchèque du Conseil de l’Union européenne et de la présidence sénégalaise de l’Union africaine et compte-tenu également, des priorités du Plan Sénégal Émergent sans oublier la perspective de la COP 27 prochainement en Égypte, l’Ambassade de la République tchèque au Sénégal en collaboration avec le ministère du pétrole et des énergies et la délégation de l’Union européenne organisent un dialogue entre experts sur la transition énergétique.



Dans les débats sur l’énergie, le climat et le financement, les experts présents ce matin au cours de la table ronde sur les questions énergétiques, ont par ailleurs, approuvé la position du Sénégal sur la question de la transition énergétique qui a commencé à être débattu depuis la dernière rencontre sur le climat à Glasgow.