Encadrement et promotion de la jeunesse : Le CNJS pour le renforcement de ses moyens par l’État

Suite au communiqué du Conseil des Ministres du 19 mars 2018 dans lequel, le président de la République demande au gouvernement de renforcer les moyens du Conseil National de la Jeunesse du Sénégal afin de soutenir son rôle central dans le déploiement de la stratégie nationale d’encadrement et de promotion de la jeunesse, le CNJS salue une telle initiative qui cadre parfaitement avec les attentes de la jeunesse sénégalaise qui a besoin de plus de moyens pour plus de résultats. La CNJS, de souligner que la structure faitière de la jeunesse sénégalaise œuvre pour une meilleure prise en charge des problématiques des jeunes. Pour ce faire, assure-t-il, leur structure, doit disposer d’un budget et d’accompagnement de la part de l’État. D’où toute l’importance de cette décision du président de la République de soutenir la jeunesse sénégalaise. Pour finir, le CNJS de saluer les initiatives et les efforts du Gouvernement à l’endroit de la jeunesse sénégalaise en attendant l’occasion d’approfondir les échanges sur les stratégies de promotion des jeunes, entre son Excellence Monsieur le Président de la République et le CNJS...