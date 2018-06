En vue des prochaines échéances : Le Rewmi se structure

Le parti Rewmi prépare activement les prochaines échéances électorales. A ce propos, le secrétaire national à la vie politique et Directeur des structures de Rewmi, Yancoba Diatara, a réuni samedi à Thiès, les 45 coordonnateurs départementaux du parti. Ils ont échangé avec les membres du Secrétariat national autour de la structuration du parti allant de la base au sommet. Le Directeur des structures de Rewmi a présenté le schéma d’organisation et de mobilisation aux 200 commissaires politiques qui vont sillonner le pays dans les trois prochains mois dans le but d’installer les structures pour faire de Rewmi la formation politique la plus organisée au Sénégal. Les coordonnateurs départementaux ont sans doute apporté leurs contributions pour ce qui est des canevas et des instruments de travail pour chaque localité en tenant compte des réalités géographiques et sociales de chaque département. Très prochainement, les 200 commissaires politiques vont mettre en place des structures sur l’ensemble du territoire et dans la diaspora. Cette mise en place sera suivie des préparatifs du congrès d’investiture du candidat Idrissa Seck à l’élection présidentielle de 2019 annonce « l’As ». La rencontre était présidée par le vice-président de Rewmi, Déthié Fall.