En route vers la prison : Plusieurs chefs d'inculpation sur le dos de Me Ngagne Demba Touré

Arrêté, ce matin à son domicile, dans le cadre de l'exécution du mandat d'arrêt international, le greffier Me Ngagne Demba Touré, par ailleurs coordonnateur de la jeunesse de l'ex Pastef risque de passer sa première nuit en prison, aujourd'hui même.



En effet, selon des sources policières, citées par l'Agence de Presse Sénégalaise (APS), "Il est poursuivi pour association de malfaiteurs en rapport avec une entreprise terroriste, offense au chef de l’Etat, actes de nature à compromettre la sécurité publique ou ayant entraîné des troubles politiques graves, atteinte à l'autorité de la justice et d'outrage à magistrat". Me Ngagne Demba Touré était en exil depuis plus de 6 mois au Mali, à la suite d'une convocation par la justice. Le militant de l'ex Pastef était de retour ce dimanche 18 février dans sa localité à Grand-Yoff.