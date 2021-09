En quête d'argent pour se rendre à Touba : Oumar Camara s'introduit dans les champs du croisement de Cambérène pour voler des noix de coco.

Le multirécidiviste, Oumar Camara a comparu ce mercredi 29 septembre 2021 devant le Tribunal d'Instance de Dakar pour répondre des faits de vol.



Oumar Camara a du cran et il l'a montré. Pour pouvoir se rendre au Grand Magal de Touba qui s'est tenu ce dimanche 26 septembre 2021, il n'a trouvé rien de meilleur que de s'introduire frauduleusement dans les champs se trouvant au niveau du Croisement Cambérène, pour y voler des noix de coco.



Devant le prétoire, il a reconnu les faits qui lui sont reprochés. "J'ai volé les noix de coco pour aller au Grand Magal de Touba. Je n'avais pas d'argent pour assurer mon transport", a-t-il dit.



Assurant sa propre défense, Oumar Camara demande la clémence du tribunal et jure qu'il ne va plus jamais recommencer. "Le propriétaire a repris ses noix de coco. C'est moi-même qui les lui ai rendus", se défend-il.



Finalement, il a été déclaré coupable avant d'être condamné à 3 mois assortis de sursis.