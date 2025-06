Emprunts dans la zone UEMOA : Le Sénégal prévoit une nouvelle émission de 70 milliards de francs CFA le 13 juin 2025

Le Sénégal, dans le but d'assurer la couverture des besoins de financement de son budget, va réalisé une émission de Bons et d'Obligations Assimilables du Trésor (BOAT) dans tous les pays membres de l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA).



Cette nouvelle émission sur le marché des titres publics de l'UEMOA s'élève à 70 milliards de francs CFA. Elle est mise en adjudication à un taux d'intérêt de 6,30 % et pour une échéance de 3 ans.



Le 30 mai dernier, le Sénégal avait déjà levé 66 milliards de francs CFA sur le marché des titres publics de l'UEMOA, suite à une émission de plus de 84 milliards de francs CFA. Cette opération était intervenue seulement quatre jours après celle du 16 mai, qui avait permis de mobiliser 196 milliards de FCFA, un montant qui avait battu les records des émissions des 5 et 16 mai.