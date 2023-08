Emprisonnement de Ousmane Sonko: « C’est un acharnement sur sa personne, nous allons résister constitutionnellement et nous appelons les sénégalais à rester debout » (député Ayib Daffé).

Le député Ayib Daffé, secrétaire général par intérim du parti dissous de Pastef - Les patriotes a vigoureusement dénoncé ce qu’il a qualifié d’acharnement sur le président Ousmane Sonko et promet que le combat se poursuivra pour le sortir des griffes de Dame justice.



« Nous sommes sur notre ligne d’opposition républicaine et démocratique et nous voulons que l’acharnement sur Ousmane Sonko cesse. Nous allons résister constitutionnellement et nous appelons les sénégalais à rester debout au risque de faire disparaitre la démocratie et la République sinon nous allons tendre vers la monarchie. », a confié Ayib Daffé.



Sur les actes subversifs, le député dégage la responsabilité de Pastef et invite à faire toute la lumière sur la cinquantaine de morts engendrés depuis les événements de mars 2021 et juin 2023. Sur l’Etat d’esprit de Ousmane Sonko, Ayib Daffé rassure que l’opposant se porte bien le courage en bandoulière mais continue sa diète pour dénoncer son incarcération jugée arbitraire. Le député s’exprimait, ce 3 août, à l’occasion de l’ouverture de la session extraordinaire pour l’examen du projet de loi portant code électoral.